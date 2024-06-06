США введут визовые санкции против ряда граждан Грузии из-за закона об иноагентах

Фото: vincent_ruf via Getty Images

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - США приняли решение о введении визовых ограничений против ряда грузинских граждан в связи с одобрением в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", заявил в четверг представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Мы предпринимаем шаги по введению визовых ограничений в отношении десятков граждан Грузии", - сообщил Миллер на брифинге.

"Ограничения коснутся лиц, ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему, а также ближайших родственников таких лиц. (...) Первый этап визовых ограничений распространяется на членов партии "Грузинская мечта", членов парламента Грузии, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц", - пояснил представитель Госдепа.

Миллер добавил, что США все еще призывают к отмене в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния".

"Мы по-прежнему надеемся, что грузинские лидеры пересмотрят свои действия и предпримут шаги для реализации давно заявленных демократических и евроатлантических устремлений своей страны", - подчеркнул Миллер.

На прошлой неделе парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента, наложенное на закон "О прозрачности иностранного влияния". Спикер парламента подписал закон в начале июня.

Процедура преодоления вето проходила при острой критике закона со стороны депутатов от оппозиции, утверждающих, что его применение приведет к международной изоляции Грузии, так как закон является "дискриминационным и аналогом российского закона об иноагентах".

По заявлению депутатов из парламентского большинства, принятый закон "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает лишь заполнение ежегодных финансовых деклараций неправительственными организациями и СМИ, получающими более 20% доходов из-за рубежа.