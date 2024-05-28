В ЕС заявили, что закон об иноагентах в Грузии противоречит ценностям Евросоюза

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Европейский союз "глубоко сожалеет", что парламент Грузии решил преодолеть вето президента на закон "О прозрачности иностранного влияния", говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссии (ЕК).

"ЕС неоднократно подчеркивал, что закон, принятый парламентом Грузии, противоречит основным принципам и ценностям ЕС", - сказано в опубликованном в Брюсселе вечером во вторник документе, в котором отмечается, что официальный Тбилиси тем самым "проигнорировал подробные юридические аргументы Венецианской комиссии, ведущие к четкой рекомендации отменить этот закон".

В ЕС в очередной раз подчеркивают, что принятый закон окажет негативное влияние на ситуацию с вступлением Грузии в Европейский союз.

"Мы призываем власти Грузии обратить вспять эту тенденцию и твердо вернуться на путь в ЕС. Еще есть время изменить динамику, но необходима твердая приверженность со стороны руководящих органов. ЕС и его государства-члены рассматривают все варианты реагирования на эти события. Мы продолжаем поддерживать грузинский народ и признаем выбор его подавляющего большинства в пользу европейского будущего для своей страны", - заявили в Брюсселе.

Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента, наложенное на закон "О прозрачности иностранного влияния".

Процедура преодоления вето во вторник на пленарном заседании проходила при острой критике закона со стороны депутатов от оппозиции, утверждающих, что его применение приведет к международной изоляции Грузии, так как закон является "дискриминационным и аналогом российского закона об иноагентах".

По заявлению депутатов из парламентского большинства, принятый закон "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает лишь заполнение ежегодных финансовых деклараций неправительственными организациями и СМИ, получающими более 20% доходов из-за рубежа.