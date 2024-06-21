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МИД Израиля вызвал посла Армении в связи с признанием независимости Палестины

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Израильский МИД вызвал армянского посла после того, как Армения заявила о признании Палестинского государства, сообщает в пятницу The Times of Israel.

МИД сделает послу "строгий выговор" в связи с действиями его страны.

Ранее в пятницу в МИД Армении заявили, что страна признала государственность Палестины. "Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, установлении прочного мира между еврейским и палестинским народами (...) Исходя из вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, республика Армения признает Палестинское государство", - говорилось в заявлении ведомства.

Ранее в этом году Палестину признали Словения, Ирландия, Испания и Норвегия.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Израиль Армения
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