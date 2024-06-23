Семья из Флориды подала иск к НАСА на $80 тыс. за пробитую обломком крышу дома

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Семья Алехандро Отеро из города Нейплс (США, штат Флорида) подала иск к НАСА на $80 тыс. после того, как космический мусор пробил крышу жилого дома, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 8 марта 2024 года. В тот момент, когда обломок влетел в крышу дома, в нем находился сын Алехандро Дэниел, он не пострадал.

НАСА провело расследование и пришло к выводу, что крышу повредил космический мусор. Американская миссия выбросила с МКС поддон с использованными батареями в марте 2021 года, и ожидалось, что все сгорит в атмосфере. Но часть мусора уцелела. В дом в городе Нейплс попал обломок весом около 700 граммов и размером примерно 10 на 4 сантиметра.