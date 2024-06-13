NASA отменило выход астронавтов в открытый космос

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Запланированный на четверг выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения на ее поверхности монтажных работ отменен за несколько минут до начала, сообщило NASA.

Отмена вызвана проблемой со скафандром одного из астронавтов.

Астронавты Трейси Дайсон и Мэттью Доминик должны были выйти из шлюза станции Quest в 8 утра по времени Восточного побережья США (в 15:00 по Москве). Им предстояло демонтировать неисправный блок связи на ферме станции. По данным NASA, астронавтам также предстояло провести исследования в отношении способности микроорганизмов выживать на внешней стороне МКС. Выход должен был продлиться 6,5 часов.

Это был бы 271-й выход в открытый космос в целях сборки, обслуживания и модернизации космической станции.

В настоящее время на МКС работает экипаж из девяти человек - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон, а также прибывшие в июне на новом американском многоразовом корабле Starliner астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.