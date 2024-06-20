Поиск

Президент РФ заверил, что у Южной Кореи нет причин для беспокойства в связи с договором РФ и КНДР

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что Южной Корее не о чем беспокоиться в связи с заключением договора России и КНДР, так как он предусматривает военную помощь только в случае нападения на Москву и Пхеньян.

"Южной Корее, Республике Корея не о чем беспокоиться, потому что наша помощь в военной сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавших этот документ сторон будет осуществлена агрессия. Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении КНДР не планирует", - заявил Путин в ходе общения с журналистами в Ханое.

"Хочу обратить внимание, что этот договор – не новинка какая-то. Мы заключаем этот договор в связи с тем, что старый договор прекратил существование. А в нашем прежнем договоре 1962 года все то же самое было, здесь нет никакой новизны", - сказал Путин журналистам.

В миреСеул вновь рассмотрит вопрос о поставках оружия Киеву на фоне договора РФ и КНДРЧитать подробнее

"Конечно, в современных условиях это смотрится особенно остро, но мы почти ничего не поменяли", - отметил он.

Путин добавил, что КНДР имеет подобные соглашения и с другими странами.

МИД Южной Кореи выразил сожаление, что РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщает в четверг агентство "Ренхап".

"Мы выражаем сожаление в связи с тем, что, несмотря на многочисленные предупреждения от международного сообщества, Россия и Северная Корея заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и открыто упомянули военно-техническое сотрудничество, которое напрямую нарушает резолюции СБ ООН", - заявил представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок.

Он добавил, что Южная Корея готова реагировать на любые действия, которые ставят под угрозу ее безопасность. Для этого она будет сотрудничать с международным сообществом, в том числе своими союзниками и партнерами.

Представитель МИД также заявил, что в скором времени власти Южной Кореи объявят о своей официальной позиции относительно деталей договора.

В среду президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Он пришел на смену основополагающим документам между РФ и КНДР, подписанным в 1961 году, в 2000 и 2001 годах.

Визит Владимира Путина в КНДР

12
Лидер КНДР лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту ПхеньянаПутин и Ким Чен Ын прошли от трапа по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам от которой были выстроены бойцы почетного караулаПхеньян украсили флагами РФ и портретами российского лидераНа площади в центре города разместили портреты Владимира Путина и Ким Чен ЫнаОфициальная часть государственного визита Владимира Путина в Северную Корею началась с торжественной церемонии встречи с лидером КНДР Ким Чен ЫномПервым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними - представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента РФ Владимира Путина.Перед началом мероприятия прозвучали гимны двух стран и состоялось шествие почетного караула. Также на площади прогремел праздничный салют.Жители Пхеньяна приветствовали Путина и Ким Чен ЫнаЮные участники церемонии размахивали воздушными шарами и флагами России и КНДРВ состав российской делегации на церемонии встречи вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, глава "Роскосмоса" Юрий БорисовКим Чен Ын заявил, что отношения РФ и КНДР вступают в период нового расцвета
Лидер КНДР лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна
Владимир Путин КНДР Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 20 июня

Норвегия, Швеция и Финляндия договорились о транспортном коридоре для переброски войск

Более тысячи человек скончались в Саудовской Аравии во время хаджа из-за жары

Более тысячи человек скончались в Саудовской Аравии во время хаджа из-за жары

Совет ЕС официально утвердит 14-й пакет санкций против РФ 24 июня

Совет ЕС официально утвердит 14-й пакет санкций против РФ 24 июня

ЕС согласовал на уровне постпредов 14-й пакет санкций против РФ

ЕС согласовал на уровне постпредов 14-й пакет санкций против РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });