Президент РФ заверил, что у Южной Кореи нет причин для беспокойства в связи с договором РФ и КНДР

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что Южной Корее не о чем беспокоиться в связи с заключением договора России и КНДР, так как он предусматривает военную помощь только в случае нападения на Москву и Пхеньян.

"Южной Корее, Республике Корея не о чем беспокоиться, потому что наша помощь в военной сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавших этот документ сторон будет осуществлена агрессия. Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении КНДР не планирует", - заявил Путин в ходе общения с журналистами в Ханое.

"Хочу обратить внимание, что этот договор – не новинка какая-то. Мы заключаем этот договор в связи с тем, что старый договор прекратил существование. А в нашем прежнем договоре 1962 года все то же самое было, здесь нет никакой новизны", - сказал Путин журналистам.

"Конечно, в современных условиях это смотрится особенно остро, но мы почти ничего не поменяли", - отметил он.

Путин добавил, что КНДР имеет подобные соглашения и с другими странами.

МИД Южной Кореи выразил сожаление, что РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщает в четверг агентство "Ренхап".

"Мы выражаем сожаление в связи с тем, что, несмотря на многочисленные предупреждения от международного сообщества, Россия и Северная Корея заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и открыто упомянули военно-техническое сотрудничество, которое напрямую нарушает резолюции СБ ООН", - заявил представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок.

Он добавил, что Южная Корея готова реагировать на любые действия, которые ставят под угрозу ее безопасность. Для этого она будет сотрудничать с международным сообществом, в том числе своими союзниками и партнерами.

Представитель МИД также заявил, что в скором времени власти Южной Кореи объявят о своей официальной позиции относительно деталей договора.

В среду президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Он пришел на смену основополагающим документам между РФ и КНДР, подписанным в 1961 году, в 2000 и 2001 годах.