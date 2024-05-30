Прага подтвердила скорую передачу Киеву первых снарядов в рамках "чешской инициативы"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Первая партия снарядов в рамках так называемой "чешской инициативы" по поставкам боеприпасов Киеву может поступить на Украину в самое ближайшее время, сообщил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Первой поставки снарядов украинцы могут ожидать уже в ближайшие дни, - сказал он. - Еще сотни тысяч снарядов поступят в течение этого года".

Премьер отметил, что Праге на эти цели до сих пор удалось собрать 1,6 млрд евро. Пока заключены контракты на поставку 200 тысяч снарядов калибра 155 мм, но он считает реалистичным, что вскоре удастся обеспечить поставку еще 300 тысяч снарядов.

Днем ранее Фиала заявил, что первые десятки тысяч боеприпасов калибра 155 мм будут доставлены на Украину уже в июне.

Речь идет об объединении возможностей стран Евросоюза для совместных закупок боеприпасов с целью восполнения опустошаемых резервов и для дальнейшей помощи Киеву, а также об увеличении мощностей европейской оборонной промышленности, чтобы иметь возможность удовлетворять спрос вооруженных сил как Украины.