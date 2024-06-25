ЕС открыл переговоры с Украиной о вступлении в союз

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Межправительственная конференция министерского уровня, посвященная началу переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, проходит во вторник в Люксембурге.

"Переговоры направлены на то, чтобы обеспечить полное применение Украиной правовых достижений Европейского союза", - заявила министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб, открывая конференцию.

Она уточнила, что ее выступление излагает позицию Евросоюза.

Глава МИД Бельгии, называя предстоящие в период переговоров задачи, особо указала на судебную реформу, борьбу с коррупцией, защиту и недискриминацию национальных меньшинств.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствовал в заявлении во вторник проведение межправительственных конференций с Украиной и Молдавией, но, вместе с тем, подчеркнул, что "это начало длительного процесса".

"Хотя сегодня мы отмечаем значительный шаг вперед, мы также должны признать, что предстоящий путь потребует постоянных усилий, самоотверженности и дальнейших существенных реформ", - заявил глава Евросовета.

Бельгийское председательство Совета ЕС сообщало в своей программе, что европейская сторона представит Киеву на конференции "общую структуру, которая устанавливает основные направления и принципы переговоров о вступлении".

Совет ЕС утвердил общую позицию Евросоюза по переговорам 21 июня.

Еврокомиссия объявила 7 июня, что Украина выполнила все предварительные условия для открытия официальных переговоров.

Европейский совет 14 декабря 2023 года принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

В июне 2022 года Украина получила статус государства-кандидата на вступление в ЕС.