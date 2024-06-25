Задержаны все участники перестрелки на абхазо-российской границе

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Задержаны все участники перестрелки, произошедшей 23 июня на пограничном пункте "Псоу", сообщает в МВД Абхазии.

В результате перестрелки на границе с Россией 23 июня один человек погиб и трое граждан получили ранения.

Сообщается, что силовые подразделения МВД Абхазии блокировали район, где скрывались разыскиваемые.. В результате комплекса мероприятий подозреваемые были вынуждены сдаться правоохранительным органам, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил на заседании комитета парламента республики по государственно-правовой политике о том, что перестрелка близ КПП "Псоу" произошла из-за имущественного конфликта.

По его словам, автомобиль с братьями Камлия ехал из Сухума, его преследовала другая машина. Когда оба автомобиля достигли границы, из второй машины был открыт огонь по братьям Камлия. Один из них начал ответную стрельбу. В ходе перестрелки один из братьев, Даур Камлия, был ранен. Кроме того, ранения получили еще два человека, которые случайно оказались на линии огня. Был убит случайный прохожий.

Министр отметил, что один из братьев сумел перейти границу и был задержан по просьбе МВД Абхазии в Адлере.

Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса Абхазии в отношении участников перестрелки близ границы.