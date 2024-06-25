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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 16:44

Российскому летчику удалось избежать столкновения с беспилотником в небе Сирии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об опасном сближении беспилотника коалиции во главе с США с самолетом Су-34 ВКС России в воздушном пространстве Сирии.

"Сегодня с 13:45 до 13:53 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7000 до 8000 метров произошло опасное сближение модульного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сообщил на брифинге во вторник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

Он добавил, что авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано девять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Попов.

По его словам, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-16 и парой истребителей Rafale "коалиции".

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - отметил российский военный.

ВКС России Юрий Попов Сирия
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