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Ликвидирована группа боевиков, готовивших теракт на объекте нефтепереработки в Сирии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Группа боевиков, которые готовили теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры Сирии, уничтожена беспилотником "Форпост-Р" российского производства, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов.

"За прошедшие сутки применением ударного раздевательного БПЛА "Форпост-Р" российского производства в сирийской пустыне в районе НПЗ "Фагдад" уничтожена группа боевиков, готовивших теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры Сирии", - сказал Попов на брифинге в четверг.

Он сообщил также, что в результате снайперского огня со стороны террористов из района Кафер-Таала по позиции подразделения правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо погиб один сирийский военнослужащий.

По словам Попова, авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано восемь случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал замруководителя ЦПВС.

Кроме того, по его данным, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции.

Сирия ЦПВС
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