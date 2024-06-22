БПЛА возглавляемой США коалиции атаковал грузовик в Сирии, есть погибшие

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Накануне вечером в Сирии беспилотник MQ-1C коалиции, возглавляемой США, нанес удар по грузовику, в котором находились сирийские граждане, есть погибшие и пострадавшие, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующий сторон в САР генерал-майор Юрий Попов.

"21 июня около 22:30 многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1C, принадлежащий так называемой "международной антитеррористической коалиции", из воздушного пространства Ирака, без нарушения воздушного пространства Сирии нанес удар по грузовому автомобилю, совершавшему движение в районе населенного пункта Абу-Кемаль. В результате удара есть погибшие и раненные сирийские граждане", - заявил он в субботу.

Кроме того, Попов сообщил о 19 нарушениях протоколов о деконфликтации и сирийского воздушного пространства со стороны авиации коалиции.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано восемь случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - проинформировал замруководителя ЦПВС.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 11 нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 "коалиции", - добавил он.