Беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к Су-35 ВКС России в небе Сирии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об опасном сближении беспилотника коалиции во главе с США с самолетом Су-35 ВКС России в воздушном пространстве Сирии.

"27 июня с 10:24 до 10:29 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7 тыс. до 8 тыс. метров произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сообщил на брифинге в четверг замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) Юрий Попов.

Два дня назад он сообщал о похожем инциденте.

"Сегодня с 13:45 до 13:53 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7 тыс. до 8 тыс. метров произошло опасное сближение модульного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал Попов на брифинге 25 июня.