В WikiLeaks заявили, что Ассанж сможет очистить свое имя благодаря расследованию в Швеции

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Возобновление расследования в Швеции позволит основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу очистить свое имя, говорится в заявлении главного редактора WikiLeaks Кристинн Храфнссон в твиттере.

"Расследование ранее прекращалось и его возобновление даст Джулиану шанс очистить свое имя", - говорится в заявлении Храфнссона.

"Ассанж всегда хотел ответить на любые вопросы шведской прокуратуры и неоднократно предлагал это. Широко распространенное предположение СМИ, что Ассанж избегал допроса в Швеции, лживо", - отметил он.

Statement regarding the reopening of a preliminary investigation in Sweden.



Facts on the Swedish Investigation:https://t.co/5J1PtxWXgX pic.twitter.com/VbhBAON1ek — WikiLeaks (@wikileaks) 13 мая 2019 г.

Ранее в понедельник прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Ассанжа по делу об изнасиловании. Предварительное расследование в отношении Ассанжа в Швеции было прекращено в мае 2017 года.

В прокуратуре пояснили, что так как Ассандж в настоящее время находится в заключении в Великобритании, обстоятельства теперь позволяют добиваться его экстрадиции в Швецию.

В Швеции Ассанджа обвинили в изнасиловании в 2010 году, когда он посещал конференцию в Стокгольме. Сам Ассанж заявлял, что половой акт был по взаимному согласию. Также Ассанжа в Швеции обвиняли в незаконном принуждении и домогательстве, однако эти обвинения были сняты за истечением срока давности. Исковая давность по делу об изнасиловании истекает в августе 2020 года.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство, где Ассанж прожил последние семь лет, и арестовать основателя Wikileaks. Позже британский суд отправил основателя Wikileaks Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.