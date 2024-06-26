Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 19:27

Путин и и.о. президента Ирана Мохбер обсудили вопросы развития сотрудничества Москвы и Тегерана

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером, стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех ключевых областях, сообщила пресс-служба Кремля.

"В частности, выражено особое удовлетворение успешно продвигающимся взаимодействием в сфере энергетики и реализации масштабных инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.

"Президент России пожелал народу Ирана успешного проведения предстоящих президентских выборов, подчеркнув уверенность, что российско-иранские дружественные отношения и далее будут развиваться по нарастающей", - отмечается в сообщении.

Владимир Путин Мохаммад Мохбер Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Приговор казахстанскому экс-министру за убийство жены оставлен без изменения

В ЕС осудили ограничения на деятельность европейских СМИ в России

Продажи De Beers в пятом цикле снизились на 31% год к году

Продажи De Beers в пятом цикле снизились на 31% год к году

Ассанж вернулся на родину в Австралию

Марк Рютте утвержден на пост генсека НАТО

Марк Рютте утвержден на пост генсека НАТО

Что случилось этой ночью: среда, 26 июня

Дело Ассанжа официально прекращено, его освободили в зале суда

Дело Ассанжа официально прекращено, его освободили в зале суда

Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения информации о нацобороне США

Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения информации о нацобороне США

Ассанж предстанет перед судом на острове Сайпан

Ассанж предстанет перед судом на острове Сайпан

Глава Пентагона Остин поговорил по телефону с Белоусовым

Глава Пентагона Остин поговорил по телефону с Белоусовым
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });