Путин и и.о. президента Ирана Мохбер обсудили вопросы развития сотрудничества Москвы и Тегерана

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером, стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех ключевых областях, сообщила пресс-служба Кремля.

"В частности, выражено особое удовлетворение успешно продвигающимся взаимодействием в сфере энергетики и реализации масштабных инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.

"Президент России пожелал народу Ирана успешного проведения предстоящих президентских выборов, подчеркнув уверенность, что российско-иранские дружественные отношения и далее будут развиваться по нарастающей", - отмечается в сообщении.