Минобороны Боливии заявило о полном контроле ситуации после попытки переворота

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Ситуация в вооруженных силах Боливии после попытки переворота находится под контролем, населению беспокоиться не о чем, граждане страны могут вернуться к привычной жизни, заявил в ночь на четверг министр обороны Эдмундо Новильо.

"Хотел бы сообщить всем вам, что все находится под контролем, мы принимаем все необходимые меры безопасности. Военные подразделения, как крупные и небольшие, получили распоряжения вернуться к их обычным обязанностям. Причин для беспокойств нет", - приводит его слова боливийская пресса.

"Граждане должны иметь все гарантии безопасности со стороны государства и могут вернуться к привычной деятельности", - отметил Новильо.

По словам министра, в причинах происшествия разберется прокуратура, виновные получат по заслугам в соответствии с законом, в армии проведут внутреннее расследование.

Накануне вечером по местному времени (в ночь на четверг по московскому времени) стало известно, что главком боливийской армии генерал Хуан Хосе Суньига вывел войска на площадь, на которой расположен дворец правительства в Ла-Пасе, объявил о намерении сменить кабинет министров и вернуть страну к демократии.

В высшем руководстве страны сразу же заявили о попытке военного переворота, призвав население поддержать власти. Вскоре президент страны Луис Арсе принял решение о смене высшего военного командования в Боливии. На пост главкома он назначил Хосе Санчеса Веласкеса, который призвал военнослужащих незамедлительно снять осаду дворца правительства и вернуться в казармы. Солдаты, узнав о смене военного руководства, стали отходить от дворца и отводить военную технику. Покинул площадь и генерал Суньига.

Прокуратура Боливии объявила о начале расследования происшествия и издала ордер на арест Суньиги и тех, кто оказывал ему содействие. Вскоре поступило сообщение о его аресте.

В пиковый период кризиса в прямых включениях боливийского радио от дворца правительства были слышны звуки выстрелов. Сообщалось, что военнослужащие применяли спецсредства против тех, кто пытался собраться у площади в поддержку властей страны. О пострадавших не сообщается.

Боливийские СМИ также не сообщали и о каких-либо действиях армии в других городах страны.