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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 19:27

Президент Боливии сменил командование вооруженных сил

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Боливии Луис Арсе на фоне попытки попытке военного переворота в стране сменил командующих боливийскими вооруженными силами, передает агентство ЭФЭ.

В частности, Арсе отправил в отставку главкома ВС Хуана Хосе Суньигу, которого боливийские власти ранее обвинили в попытке захватить власть. Сам Суньига потребовал смены правительства, "поскольку так дальше в нашем государстве продолжаться не может".

"Мы демонстрируем наше недовольство, это наш долг. Вооруженные силы должны вернуть эту страну, она не должна становиться еще бедной, хватит унижать армию", - приводят боливийские СМИ слова главкома.

Он отметил, что армия действует в координации с полицией.

Боливия Луис Арсе Хуан Хосе Суньига
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