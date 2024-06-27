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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 19:27

Военные покидают площадь перед дворцом правительства Боливии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Войска, осадившие дворец правительства Боливии в Ла-Пасе, начали отходить с площади, сообщает ЭФЭ.

"Армейские подразделения приняли решение отойти с площади, на которой расположен дворец правительства после того, как президент Боливии Луис Арсе объявил о смене всего высшего военного командования страны", - информирует агентство.

Ранее командующий вооруженными силами Боливии Хуан Хосе Суньига потребовал смены правительства. Глава государства Луис Арсе отправил его в отставку. Новый командующий Хосе Санчес Веласкес призвал предшественника "не проливать кровь наших солдат" и приказал всем военный участвующим в попытке переворота вернуться в казармы.

Боливия Ла-Пас Луис Арсе Хуан Хосе Суньига
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