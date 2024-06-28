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Военные Израиля подтвердили сообщения об операции в одном из районов города Газа

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что накануне приступила к точечной операции в районе Шеджайя в городе Газа, сообщает в пятницу The Times of Israel.

Ранее разведка получила данные, что в этом квартале находятся бойцы движения ХАМАС и его объекты. Рейд проводит 98-я дивизия ЦАХАЛ. В то время как сухопутные подразделения занимают район, по десяткам объектов ХАМАС нанесли удары с воздуха.

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Кроме того, на севере сектора Газа израильские военные ликвидировали с воздуха десятки бойцов движения, которые укрывались в строениях Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Еще один член ХАМАС прятался в установленной Израилем гуманитарной зоне в Дейр-эль-Балахе: военные сообщили, что вначале эвакуировали гражданских лиц от здания, где он укрывался, а затем нанесли по нему удар высокоточным боеприпасом.

По данным The Jerusalem Post, израильская авиация ночью продолжала наносить удары по объектам движения "Хезболла" на юге Ливана - в районе города Хиам и деревни Одайсе.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Ранее израильские военные уже возвращались в некоторые места в анклаве для их повторной зачистки от неприятеля.

На этой неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразил опасения, что конфликт в секторе Газа может перерасти в более крупный кризис, затянет Ливан и Сирию.

Хроника 07 октября 2023 года – 28 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа
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