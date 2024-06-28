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Трамп считает, что Израилю надо дать возможность ликвидировать ХАМАС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что следует дать Израилю возможность ликвидировать группировку ХАМАС.

"Он (Байден - ИФ) говорит, что только ХАМАС хочет продолжать войну. На самом деле этого хочет Израиль, и ему надо дать продолжить и завершить свою работу", - заявил Трамп в студии телеканала CNN в городе Атланта (штат Джорджия) во время дебатов.

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По его словам, Байден, судя по нынешней ближневосточной политике, "стал похож на палестинца".

Отвечая на вопрос журналиста, Трамп заявил, что не уверен, будет ли готов признать палестинское государство в случае возвращения в Белый дом. "Мне нужно будет подумать", - ответил он.

Байден же на дебатах заявил, что продолжения войны в секторе Газа хочет только ХАМАС, и США будут и дальше настаивать на том, чтобы группировка приняла предложенный Вашингтоном план по перемирию.

Байден и Трамп фактически уже выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях соответственно, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий - съезд Республиканской партии пройдет в июле, а съезд Демократической партии - в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Дональд Трамп ХАМАС США Израиль
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