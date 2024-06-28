Трамп считает, что Израилю надо дать возможность ликвидировать ХАМАС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что следует дать Израилю возможность ликвидировать группировку ХАМАС.

"Он (Байден - ИФ) говорит, что только ХАМАС хочет продолжать войну. На самом деле этого хочет Израиль, и ему надо дать продолжить и завершить свою работу", - заявил Трамп в студии телеканала CNN в городе Атланта (штат Джорджия) во время дебатов.

По его словам, Байден, судя по нынешней ближневосточной политике, "стал похож на палестинца".

Отвечая на вопрос журналиста, Трамп заявил, что не уверен, будет ли готов признать палестинское государство в случае возвращения в Белый дом. "Мне нужно будет подумать", - ответил он.

Байден же на дебатах заявил, что продолжения войны в секторе Газа хочет только ХАМАС, и США будут и дальше настаивать на том, чтобы группировка приняла предложенный Вашингтоном план по перемирию.

Байден и Трамп фактически уже выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях соответственно, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий - съезд Республиканской партии пройдет в июле, а съезд Демократической партии - в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.