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США представили в ООН новую версию проекта резолюции по Газе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Делегация США в ООН представила пересмотренный проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа в рамках подготовки к голосованию, которое пройдет в понедельник в Совете Безопасности, сообщили израильские СМИ.

В документе содержится призыв к радикальной группировке ХАМАС принять схему, представленную 31 мая президентом США Джо Байденом, при этом отмечается, что Израиль уже согласился с ней, пишут СМИ.

Они сообщают, что изменения были внесены после того, как Израиль выразил несогласие с предыдущей версией проекта резолюции, распространенной 6 июня.

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31 мая Байден предложил план прекращения огня в секторе Газа, состоящий из трех фаз. Первая предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи, начало переговоров о бессрочном прекращении боевых действий.

В ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.

В ХАМАС заявили, что не полностью удовлетворены этим предложением.

По данным израильских СМИ, в новом проекте есть два основных изменения по сравнению с предыдущим.

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Во-первых, в предложении теперь прямо говорится, что, если стороны не достигнут соглашения в течение шести недель первого этапа, они будут продолжать воздерживаться от возобновления боевых действий, пока будут продолжаться переговоры.

Еще одно изменение связано с буферной зоной. В предыдущем предложении прямо говорилось, что СБ ООН отвергает любую попытку создать в секторе Газа буферную зону, официальную или неофициальную, а также любую попытку изменить территорию сектора или демографическую ситуацию в нем.

Теперь в проекте говорится о несогласии с любыми попытками изменить демографическую ситуацию в секторе Газа или уменьшить его площадь.

В понедельник в регион с очередным визитом прибывает госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках усилий по достижению прекращения в секторе Газа освобождению израильских заложников.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США ООН Израиль сектор Газа
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