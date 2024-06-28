Трамп заявил, что признает результаты выборов вне зависимости от победителя

Байден в этом усомнился

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп во время дебатов пообещал признать результаты выборов президента США вне зависимости от того, кто победит.

"Если это будут честные, законные и правильные выборы, то конечно", - заявил он, отвечая на вопрос, готов ли принять результаты выборов вне зависимости от результата.

По его словам, на предыдущих выборах "мошенничество и все остальное достигло нелепых уровней", и именно поэтому он тогда не признал поражение.

Байден же на дебатах назвал оппонента "нытиком", потому что после проигрыша на выборах 2020 года Трамп "подавал апелляции в судах по всей стране", пытаясь оспорить результаты. Действующий президент выразил сомнения в том, что Трамп признает результаты выборов в этом году.

Байден и Трамп фактически уже выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях соответственно, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий - съезд Республиканской партии пройдет в июле, а съезд Демократической партии - в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.