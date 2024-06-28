Поиск

Трамп заявил, что признает результаты выборов вне зависимости от победителя

Байден в этом усомнился

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп во время дебатов пообещал признать результаты выборов президента США вне зависимости от того, кто победит.

"Если это будут честные, законные и правильные выборы, то конечно", - заявил он, отвечая на вопрос, готов ли принять результаты выборов вне зависимости от результата.

В миреТрамп считает, что США при Байдене никто не уважаетТрамп считает, что США при Байдене никто не уважаетЧитать подробнее

По его словам, на предыдущих выборах "мошенничество и все остальное достигло нелепых уровней", и именно поэтому он тогда не признал поражение.

Байден же на дебатах назвал оппонента "нытиком", потому что после проигрыша на выборах 2020 года Трамп "подавал апелляции в судах по всей стране", пытаясь оспорить результаты. Действующий президент выразил сомнения в том, что Трамп признает результаты выборов в этом году.

Байден и Трамп фактически уже выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях соответственно, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий - съезд Республиканской партии пройдет в июле, а съезд Демократической партии - в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Дональд Трамп США Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп не считает приемлемыми озвученные РФ условия украинского урегулирования

Трамп не считает приемлемыми озвученные РФ условия украинского урегулирования

Трамп считает, что США при Байдене никто не уважает

Трамп считает, что США при Байдене никто не уважает

Европейский совет рекомендовал премьера Эстонии Каллас на пост главы дипломатии ЕС

Антониу Кошта станет главой Евросовета

Антониу Кошта станет главой Евросовета

Лидеры стран ЕС предложили оставить фон дер Ляйен на второй срок на посту главы Еврокомиссии

Байден и Трамп проведут первые предвыборные дебаты

Байден и Трамп проведут первые предвыборные дебаты

Авиабомба времен Второй мировой войны обнаружена недалеко от завода Tesla в ФРГ

Авиабомба времен Второй мировой войны обнаружена недалеко от завода Tesla в ФРГ

Суд в Абхазии арестовал троих участников перестрелки на границе с РФ

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные начали внезапную операцию в одном из районов города Газа

Израильские военные начали внезапную операцию в одном из районов города Газа

Иллюстрация обложки первой книги про Гарри Поттера продана за рекордные $1,9 млн

Иллюстрация обложки первой книги про Гарри Поттера продана за рекордные $1,9 млн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });