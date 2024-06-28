Трамп не считает приемлемыми озвученные РФ условия украинского урегулирования

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает с речью во время президентских дебатов Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутые Россией условия урегулирования ситуации на Украине являются неприемлемыми.

"Нет, они неприемлемы", - сказал Трамп в ходе дебатов, отвечая на вопрос о требованиях российской стороны.

Он не стал уточнять, какие условия прекращения конфликта кажутся ему справедливыми. При этом, как сообщалось, Трамп заверил, что в случае избрания президентом сможет быстро урегулировать кризис.

В ходе выступления Трамп также отметил, что европейские страны должны выделять больше средств, чем Вашингтон, на поддержку Украины, в частности, из-за их местоположения.

"Европейские страны вместе потратили $100 млрд или больше. Они заплатили меньше, чем мы", - сказал Трамп.

"Почему он (Байден - ИФ) не призывает их вкладывать больше денег, как я это делал с НАТО?" - добавил бывший американский президент.

Он указал, что украинский кризис имеет "больше последствий" для европейских союзников США из-за их местоположения, тогда как между США и Украиной - "океан".

Байден, со своей стороны, отметил, что проблемы Европы важны и для США, так как европейские кризисы имеют влияние и на другие части света.

Действующий президент подчеркнул, что его позицию по Украине разделяют десятки других стран, "включая Южную Корею и Японию".