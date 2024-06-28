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США возобновят поставки Израилю авиабомб

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена возобновит поставки Израилю 500-фунтовых авиабомб, которые были приостановлены в апреле из-за опасений США по поводу военной операции армии обороны Израиля в Рафахе, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Во время встреч в Вашингтоне нам сказали, что 500-фунтовые бомбы будут переданы после завершения операции в Рафахе, через две недели", - заявил порталу израильский чиновник.

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По его словам, в Израиль будет доставлено около 1,7 тыс. 500-фунтовых бомб.

Израиль заявляет, что бомбы ему нужны на случай, если боевые действия с "Хезболлой" на северной границе перерастут в полномасштабную войну, отмечает портал.

Еще один источник в беседе с Axios уточнил, что пауза в поставках Израилю касается только 2 тыс. фунтовых бомб.

В мае президент США заявил, что перестанет передавать Израилю некоторые виды вооружения, если тот начнет военную операцию в Рафахе. При этом американский президент пообещал, что США в любом случае продолжат поставлять все необходимое для израильской системы ПВО.

В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США приостановили передачу Израилю партии боеприпасов. Представитель Минобороны США Патрик Райдер уточнял, что решение связано с ситуацией в Рафахе.

"Мы приостановили передачу поставок вооружения, которые включают 1,8 тыс. бомб весом 908 кг, а также 1,7 тыс. бомб весом около 226 кг", - заявил Райдер.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой", которая усилила обстрелы израильской территории из Ливана.

Хроника 07 октября 2023 года – 28 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден Газа Израиль Минобороны США
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