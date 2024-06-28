Байден признал, что дебаты стали хуже ему даваться

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что попытается исправиться после неудачных дебатов со своим соперником-республиканцем Дональдом Трампом.

"Когда тебя сбивают с ног, нужно подниматься", - приводит в пятницу его слова NBC News.

В ходе предвыборного выступления Байден признал, что в прошлом ему было проще выступать на дебатах. "Я знаю, что уже не юноша. Мне стало тяжелее ходить. Я не могу говорить так же складно, как раньше. И я стал хуже проводить дебаты. Зато я знаю, что всегда на них говорю правду", - заявил он.

При этом американские СМИ, разбирая дебаты Байдена и Трампа, пришли к выводу, что оба они не всегда приводили правдивые аргументы.

Согласно опросам, Трамп уверенно выиграл прошедшие в ночь на пятницу дебаты. С такой оценкой согласны и те американские СМИ, которые обычно поддерживают Байдена.

Действующий президент, по мнению американских СМИ, плохо выглядел. Он неоднократно путался в словах, не всегда четко их произносил. В сообщениях также отмечалось, что зрителей озадачили слабый голос и порой странное выражение лица Байдена.

В предвыборном штабе президента после начала дебатов заявили, что Байден недавно простудился, и потому его голос звучит непривычно.