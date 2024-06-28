Трамп предположил, что Байден продолжит участие в президентской гонке

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден добьется на партийном съезде в августе выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии, предположил в пятницу бывший глава государства Дональд Трамп.

"Да, думаю, что он будет их кандидатом" - сказал он в интервью Fox News.

При этом бывший президент заверил, что любой другой кандидат-демократ тоже слабо смотрелся бы на дебатах. "Никто бы не смог выглядеть лучше. Более удачных вариантов у них нет", - предположил Трамп.

Говоря о самих дебатах, экс-президент выразил уверенность, что одержал победу над нынешним главой государства.

Как сообщалось, опросы, проведенные американскими СМИ после состоявшихся в ночь на пятницу теледебатов, показали, что большинство американцев согласны с тем, что Трамп одержал победу.