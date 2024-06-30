Трамп заявил, что его выступление на дебатах затмил провал Байдена

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп считает, что его выступление на предвыборных дебатах не получило должного внимания из-за повышенного интереса СМИ к неудаче на них главы государства Джо Байдена.

"К вечеру пятницы все только и говорили о плохом выступлении жуликоватого Джо, и потому не много было сообщений о том, насколько хорошо я справился", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он добавил, что при этом американские СМИ, в том числе и CNN и MSNBC, сразу после дебатов заявили о том, что "Трамп был великолепен".

The Hill отмечает, что комментарии экс-президента прозвучали после того, как он подверг Байдена критике во время пятничного митинга в Вирджинии, назвав действующего президента "глупым человеком".

Он также заявил, что действующий президент установил те правила дебатов, которые он хотел, но "никакой отдых или подтасовка" не смогли помочь ему на сцене.

В ночь на 28 июня мск прошли дебаты Байдена и Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. Опросы показали, что, по мнению американцев, Трамп на них одержал весьма убедительную победу. С такой оценкой согласны и те американские СМИ, которые обычно поддерживают Байдена.

Действующий президент, по мнению СМИ США, плохо выглядел. Он неоднократно путался в словах, не всегда четко их произносил. В сообщениях также отмечалось, что зрителей озадачили слабый голос и порой странное выражение лица Байдена. После дебатов СМИ сообщали, что в Демократической партии неофициально выдвигают предложения о замене кандидатуры президента.

При этом лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что не считает, что Байден должен покинуть предвыборную гонку.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии - в августе. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.