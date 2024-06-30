Поиск

Трамп заявил, что его выступление на дебатах затмил провал Байдена

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп считает, что его выступление на предвыборных дебатах не получило должного внимания из-за повышенного интереса СМИ к неудаче на них главы государства Джо Байдена.

"К вечеру пятницы все только и говорили о плохом выступлении жуликоватого Джо, и потому не много было сообщений о том, насколько хорошо я справился", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он добавил, что при этом американские СМИ, в том числе и CNN и MSNBC, сразу после дебатов заявили о том, что "Трамп был великолепен".

The Hill отмечает, что комментарии экс-президента прозвучали после того, как он подверг Байдена критике во время пятничного митинга в Вирджинии, назвав действующего президента "глупым человеком".

Он также заявил, что действующий президент установил те правила дебатов, которые он хотел, но "никакой отдых или подтасовка" не смогли помочь ему на сцене.

В ночь на 28 июня мск прошли дебаты Байдена и Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. Опросы показали, что, по мнению американцев, Трамп на них одержал весьма убедительную победу. С такой оценкой согласны и те американские СМИ, которые обычно поддерживают Байдена.

Действующий президент, по мнению СМИ США, плохо выглядел. Он неоднократно путался в словах, не всегда четко их произносил. В сообщениях также отмечалось, что зрителей озадачили слабый голос и порой странное выражение лица Байдена. После дебатов СМИ сообщали, что в Демократической партии неофициально выдвигают предложения о замене кандидатуры президента.

При этом лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что не считает, что Байден должен покинуть предвыборную гонку.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии - в августе. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

США Дональд Трамп Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 29 июня

СМИ в США уверены, что только близкие могут убедить Байдена снять кандидатуру

СМИ в США уверены, что только близкие могут убедить Байдена снять кандидатуру

Экспортеров ЕС обяжут препятствовать реэкспорту в Белоруссию подсанкционных товаров

ЕС вводит дополнительные меры по экспортному контролю в отношении Белоруссии

Совет ЕС запретил импорт из Белоруссии золота, алмазов и полезных ископаемых

Совет ЕС запретил импорт из Белоруссии золота, алмазов и полезных ископаемых

Пезешкиан и Джалили проходят во второй тур президентских выборов в Иране

Пезешкиан и Джалили проходят во второй тур президентских выборов в Иране

Что случилось этой ночью: суббота, 29 июня

ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Трамп уверен, что Москва не будет врагом Вашингтона, если США возглавит "умный президент"

Трамп уверен, что Москва не будет врагом Вашингтона, если США возглавит "умный президент"

Кеннеди-младший усомнился, что Байден де-факто руководит США

Кеннеди-младший усомнился, что Байден де-факто руководит США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });