Во Франции в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Французские избиратели в воскресенье проголосуют в первом туре досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).

Избирательные участки в большинстве своем откроются в 08:00 по местному времени (09:00 мск). Они будут работать до 18:00 (19:00 мск).

Однако в некоторых городах и департаментах расписание работы участков может отличаться. В частности, в крупных городах, в том числе в Париже, французы смогут отдать свой голос до 20:00 (21:00 мск).

Отмечается, что первые результаты выборов ожидаются после 20:00 по местному времени.

Избирателям предстоит избрать 577 парламентариев. Для абсолютного большинства необходимо 289 мест. В последнем созыве у альянса президента Франции Эмманюэля Макрона было только 250 мест, поэтому ему приходилось договариваться о поддержке со стороны других партий для одобрения законопроектов.

Согласно процедуре, если кандидат набирает большинство голосов в первом туре при явке более 25%, то он сразу получает место в парламенте. Если же ни один кандидат не избран, проходит второй тур.

Как правило, для выявления победителя на выборах в парламент Франции одного тура оказывается недостаточно. Второй тур в этот раз намечен на 7 июля.

Основная интрига выборов заключается в том, сколько мест сможет получить ультраправая партия "Национальное объединение", которая одержала победу во Франции на выборах в Европарламент ранее в этом месяце.

Помимо нее в выборах участвует блок партий левого толка под названием "Новый народный фронт", коалиция "Вместе", включающая, в частности, партию "Возрождение", основанную Макроном, а также правая партия "Республиканцы".

Согласно последним предвыборным опросам, "Национальное объединение" может рассчитывать почти на 40% голосов в первом туре, что может дать партии от 250 до 280 мест в нижней палате, тогда как для абсолютного большинства необходимо 289 мест. Второе место, вероятно, займет коалиция левых, а третье место - коалиция "Вместе".

Предвыборная программа "Национального объединения", касающаяся внешней политики, предполагает продолжение поддержки Украины. Однако, как заявлял председатель партии Жордан Барделла, Франция не должна поставлять ракеты дальнего радиуса действия и другое вооружение, которое "может привести к эскалации" ситуации. Барделла указывал, что стратегия его партии заключается в том, чтобы избежать "любых форм эскалации перед лицом России, которая является ядерной державой".

Президентская коалиция "Вместе" в предвыборной программе обещает, что Франция продолжит поддержку Киева. Кроме того, она не исключает отправки военных инструкторов на украинскую территорию. Коалиция намерена удвоить оборонный бюджет страны Франции к 2030 году.

В альянсе левых партий отмечали, что их цель заключается в том, чтобы "французская дипломатия сослужила делу мира". Коалиция в своей программе призывает к защите "суверенитета и свободы украинского народа, а также целостности границ Украины" посредством поставки "необходимого" вооружения. В том, что касается ситуации на Ближнем Востоке, левые партии хотят ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.

"Республиканцы" выступают против расширения Евросоюза, в частности, они выступают против присоединения Украины к блоку. При этом, они считают необходимым финансовую поддержку Украины "столько, сколько это потребуется".

Досрочные выборы во Франции проводятся после того, как 9 июня партия президента Франции Макрона "Возрождение" проиграла ультраправому "Национальному объединению" на выборах в Европарламент. В тот же день французский лидер объявил о роспуске нижней палаты парламента - Национального собрания и назначил досрочные парламентские выборы.