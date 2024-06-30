СМИ узнали о попытке посредников убедить Израиль и ХАМАС вернуться к переговорам

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Посредники между Израилем и движением ХАМАС в данный момент решают задачу не заключения сделки, а возвращения сторон к переговорному процессу, сообщает в воскресенье газета Haaretz со ссылкой на израильский источник.

"Прямо сейчас цель не сделка, а возвращение обеих сторон к диалогу", - отметил источник.

"План, представленный президентом США Джо Байденом, это рамки сделки, но ее еще надо наполнить конкретным содержанием. Дистанция между сторонами в настоящее время не дает им возможности уладить вопросы", - пояснил собеседник издания.

По его словам, потенциальное соглашение по заложникам находится вне зоны видимости, и теперь посредники от США, Катара и Египта пытаются убедить Израиль и ХАМАС вновь приступить к консультациям.

Ранее в воскресенье израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль по-прежнему поддерживает обнародованный 31 мая план президента США Джо Байдена об освобождении заложников и перемирии в Газе, и обвинил движение ХАМАС в создании помех для реализации инициативы.

The Times of Israel напоминает, что ранее появилась информация о том, как власти США меняют некоторые положения инициативы с целью добиться соглашения Израиля и ХАМАС. После этого офис израильского премьера обнародовал заявление о том, что Израиль привержен задаче реализовать положения плана от 31 мая.