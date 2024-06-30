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СМИ узнали о попытке посредников убедить Израиль и ХАМАС вернуться к переговорам

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Посредники между Израилем и движением ХАМАС в данный момент решают задачу не заключения сделки, а возвращения сторон к переговорному процессу, сообщает в воскресенье газета Haaretz со ссылкой на израильский источник.

"Прямо сейчас цель не сделка, а возвращение обеих сторон к диалогу", - отметил источник.

"План, представленный президентом США Джо Байденом, это рамки сделки, но ее еще надо наполнить конкретным содержанием. Дистанция между сторонами в настоящее время не дает им возможности уладить вопросы", - пояснил собеседник издания.

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По его словам, потенциальное соглашение по заложникам находится вне зоны видимости, и теперь посредники от США, Катара и Египта пытаются убедить Израиль и ХАМАС вновь приступить к консультациям.

Ранее в воскресенье израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль по-прежнему поддерживает обнародованный 31 мая план президента США Джо Байдена об освобождении заложников и перемирии в Газе, и обвинил движение ХАМАС в создании помех для реализации инициативы.

The Times of Israel напоминает, что ранее появилась информация о том, как власти США меняют некоторые положения инициативы с целью добиться соглашения Израиля и ХАМАС. После этого офис израильского премьера обнародовал заявление о том, что Израиль привержен задаче реализовать положения плана от 31 мая.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

По информации израильской стороны, в Газе могут оставаться еще 120 заложников.

Вместе с тем, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа приближается к 38 тыс. человек. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 30 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль ХАМАС
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