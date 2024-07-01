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Израиль освободил 55 палестинцев, задержанных в последние месяцы в секторе Газа

Израиль освободил 55 палестинцев, задержанных в последние месяцы в секторе Газа
Фото: Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Израильская сторона освободила 55 палестинцев, задержанных за последние месяцы в секторе Газа, сообщило АР со ссылкой на палестинские источники.

Среди освобожденных - руководитель больницы "Аш-Шифа" Мухаммад Абу Салмия, которого израильские военные задержали в ноябре 2023 года по подозрению в том, что он разрешил группировке ХАМАС использовать учреждение для укрытия и пункта для планирования операции.

На видеозаписи, опубликованной в палестинскими СМИ, Абу Салмия обвиняет израильские власти в "ежедневных физических и психологических унижениях" задержанных.

Армия обороны Израиля в апреле заявила о завершении военной операции в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Военные заявили, что в больнице были убиты около 200 боевиков группировки ХАМАС и задержаны еще 500 подозреваемых в связях с террористами.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль ХАМАС Аш-Шифа Мухаммад Абу Салмия
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