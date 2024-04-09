"Дочка" Geely в РФ в 2023 году втрое увеличила выручку

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российский дистрибьютор китайского автоконцерна Geely (ООО "Джили-Моторс") в 2023 году увеличил выручку втрое до 199,6 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

В материалах к отчетности уточняется, что этот объем оборота скорректирован - в нем не учитываются суммы скидок и премий, предоставленных дилерам Geely. Таких скидок и премий за 2023 год было предоставлено на 28,2 млрд руб. – в 6,3 раза больше, чем в 2022 году. Себестоимость продаж компании за год выросла вдвое до 195,3 млрд руб. Валовая прибыль упала в 4,7 раза до 4,3 млрд руб.

Показатель прочих доходов компании снизился на 47,5% до 14 млрд руб. Прочие расходы уменьшились на 16,8% до 16,7 млрд руб. Запасы компании за год увеличились в 5,9 раза, превысив 33 млрд руб.

Совокупный долг "дочки" Geely в РФ на конец 2023 года увеличился в 3,4 раза до 48,5 млрд руб. В частности, кредиторская задолженность выросла до 44,6 млрд руб. с 13 млрд руб. в конце 2022 года.

По итогам 2023 года ООО "Джили-Моторс" отразило 3,9 млрд руб. чистого убытка. Годом ранее компания получила 16,8 млрд руб. чистой прибыли. В отчетности говорится, что в 2023 году в пользу материнской структуры было выплачено 13,2 млрд руб. дивидендов. В частности, в конце 2022 года была утверждена выплата 5 млрд руб. по итогам I полугодия того же 2022 года. Уже в 2023 году были утверждены еще две выплаты – на 5 млрд руб. и на 3,2 млрд руб. Все три были осуществлены в течение 2023 года.

По подсчетам аналитического агентства "Автостат", в 2023 году на российском рынке было реализовано 93,553 тыс. автомобилей Geely – в 3,5 раза больше по сравнению с 2022 годом. В результате компания заняла четвертое место по продажам в РФ, уступив российской Lada (324,446 тыс., рост г/г в 1,9 раза), а также китайским Chery (118,95 тыс., рост в 3 раза) и Haval (111,72 тыс., рост в 3,2 раза).

Самой популярной моделью Geely в РФ в 2023 году стал компактный кроссовер Geely Coolray, проданный в количестве 38,22 тыс. шт. (рост в 2,9 раза). На втором месте - среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro, который вышел на российский рынок в марте и был продан в количестве 20,423 тыс. шт. Третий результат показал кроссовер Geely Atlas Pro – было реализовано 17,679 тыс. шт. (рост в 2,4 раза).

Geely импортирует автомобили из Китая, а также из Белоруссии, где те производятся по полному циклу на мощностях СЗАО "БелДжи". Белорусский вице-премьер Петр Пархомчик в конце ноября говорил в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", что с начала 2023 года предприятие произвело и продало 60 тыс. автомобилей, около 80% были поставлены в РФ.

Топ-5 наиболее популярных марок новых легковых автомобилей авторынка РФ в 2023 году, тыс. шт.*

№ Марка 2023 г. 2022 г. Изменение Доля, 2023г. Доля, 2022г. 1 Lada 324,446 174,688 85,7 % 30,65 % 27,89 % 2 Chery 118,95 39,256 203,0 % 11,24 % 6,27 % 3 Haval 111,72 34,128 227,4 % 10,55 % 5,45 % 4 Geely 93,553 26,693 250,5 % 8,84 % 4,26 % 5 Changan 47,765 2,55 1773,1 % 4,51 % 0,41 %

*- подсчеты "Автостата" на основании данных ППК