"Дочка" Geely в РФ в 2023 году втрое увеличила выручку
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российский дистрибьютор китайского автоконцерна Geely (ООО "Джили-Моторс") в 2023 году увеличил выручку втрое до 199,6 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании.
В материалах к отчетности уточняется, что этот объем оборота скорректирован - в нем не учитываются суммы скидок и премий, предоставленных дилерам Geely. Таких скидок и премий за 2023 год было предоставлено на 28,2 млрд руб. – в 6,3 раза больше, чем в 2022 году. Себестоимость продаж компании за год выросла вдвое до 195,3 млрд руб. Валовая прибыль упала в 4,7 раза до 4,3 млрд руб.
Показатель прочих доходов компании снизился на 47,5% до 14 млрд руб. Прочие расходы уменьшились на 16,8% до 16,7 млрд руб. Запасы компании за год увеличились в 5,9 раза, превысив 33 млрд руб.
Совокупный долг "дочки" Geely в РФ на конец 2023 года увеличился в 3,4 раза до 48,5 млрд руб. В частности, кредиторская задолженность выросла до 44,6 млрд руб. с 13 млрд руб. в конце 2022 года.
По итогам 2023 года ООО "Джили-Моторс" отразило 3,9 млрд руб. чистого убытка. Годом ранее компания получила 16,8 млрд руб. чистой прибыли. В отчетности говорится, что в 2023 году в пользу материнской структуры было выплачено 13,2 млрд руб. дивидендов. В частности, в конце 2022 года была утверждена выплата 5 млрд руб. по итогам I полугодия того же 2022 года. Уже в 2023 году были утверждены еще две выплаты – на 5 млрд руб. и на 3,2 млрд руб. Все три были осуществлены в течение 2023 года.
По подсчетам аналитического агентства "Автостат", в 2023 году на российском рынке было реализовано 93,553 тыс. автомобилей Geely – в 3,5 раза больше по сравнению с 2022 годом. В результате компания заняла четвертое место по продажам в РФ, уступив российской Lada (324,446 тыс., рост г/г в 1,9 раза), а также китайским Chery (118,95 тыс., рост в 3 раза) и Haval (111,72 тыс., рост в 3,2 раза).
Самой популярной моделью Geely в РФ в 2023 году стал компактный кроссовер Geely Coolray, проданный в количестве 38,22 тыс. шт. (рост в 2,9 раза). На втором месте - среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro, который вышел на российский рынок в марте и был продан в количестве 20,423 тыс. шт. Третий результат показал кроссовер Geely Atlas Pro – было реализовано 17,679 тыс. шт. (рост в 2,4 раза).
Geely импортирует автомобили из Китая, а также из Белоруссии, где те производятся по полному циклу на мощностях СЗАО "БелДжи". Белорусский вице-премьер Петр Пархомчик в конце ноября говорил в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", что с начала 2023 года предприятие произвело и продало 60 тыс. автомобилей, около 80% были поставлены в РФ.
Топ-5 наиболее популярных марок новых легковых автомобилей авторынка РФ в 2023 году, тыс. шт.*
|№
|Марка
|2023 г.
|2022 г.
|Изменение
|Доля, 2023г.
|Доля, 2022г.
|1
|Lada
|324,446
|174,688
|85,7 %
|30,65 %
|27,89 %
|2
|Chery
|118,95
|39,256
|203,0 %
|11,24 %
|6,27 %
|3
|Haval
|111,72
|34,128
|227,4 %
|10,55 %
|5,45 %
|4
|Geely
|93,553
|26,693
|250,5 %
|8,84 %
|4,26 %
|5
|Changan
|47,765
|2,55
|1773,1 %
|4,51 %
|0,41 %
*- подсчеты "Автостата" на основании данных ППК