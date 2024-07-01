Кадыров назначил племянника на должность секретаря Совбеза Чечни

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Племянник главы Чечни Хамзат Кадыров назначен на должность секретаря Совета Безопасности республики, сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале в понедельник.

"В ходе совещания внес предложения по кадровым изменениям в руководстве администрации Шалинского района. Новым главой района будет дорогой брат Турпал-Али Ибрагимов. На должность секретаря Совета Безопасности назначен дорогой племянник Хамзат Кадыров", - написал он.

Глава Чечни отметил, что Турпал-Али Ибрагимов и Хамзат Кадыров "имеют богатый опыт на руководящих должностях и справятся с возложенными на них обязанностями".

Ранее должность секретаря Совбеза Чечни занимал Турпал-Али Ибрагимов, который до этого был министром имущественных и земельных отношений республики.