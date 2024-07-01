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Один человек погиб и двое пострадали во время шторма в Петербурге

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге есть погибшие и пострадавшие из-за сильного ветра, сообщает в понедельник пресс-служба главка МЧС по городу.

"В результате падения дерева на проспекте Юрия Гагарина погибла женщина. Пострадали ребенок и женщина", - говорится в сообщении.

Также повреждены 10 легковых автомобилей. На территории стройплощадки в Невском районе города упал башенный кран, о последствиях не сообщается.

Городские службы работают в усиленном режиме для устранения последствий непогоды.

Вечером в понедельник Петербург накрыл шторм. В некоторых районах города порывы ветра достигали 31 м/с, это сопровождалось сильным ливнем.

Губернатор Александр Беглов в своем телеграм-канале уточнил, что в ближайшие часы возможна вторая волна непогоды и призвал горожан минимизировать перемещения по городу.

Александр Беглов Петербург МЧС РФ
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