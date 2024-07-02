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В МИД Молдавии отрицают планы отменить безвизовый режим с Россией

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Молдавии, вице-премьер Михай Попшой опроверг слухи о намерении республики отменить безвизовый режим с Россией и странами СНГ.

Дипломатическое противостояние

"У нас есть двусторонние соглашения со всеми странами СНГ, за исключением Таджикистана и Киргизии. В этом направлении мы работаем, чтобы были двусторонние соглашения о безвизовом режиме. Ничего безвизовому режиму не угрожает", - заявил он в эфире телеканала TV8.

Он подчеркнул, что это касается и России, с которой Молдавия также подписала соглашение о безвизовом режиме.

"На данном этапе этот вопрос не стоит. Такой проблемы нет", - сказал вице-премьер.

Он затруднился назвать хотя бы примерную цифру граждан Молдавии, которые находятся в России. "Мы наблюдаем в последнее время рост числа молдавских граждан в странах Евросоюза. Это также свидетельствует о большом оттоке молдаван из России", - сказал Попшой.

На вопрос о том, сколько дипломатов осталось в посольстве Молдавии в России, он ответил, что в посольстве всего пять дипломатов, с учетом консульского отдела.

МИД Евросоюз Молдавия СНГ Михай Попшой
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