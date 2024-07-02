Кишинев пока не намерен присоединяться к санкциям ЕС против России в торговле

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Молдавия, ведущая переговоры о вступлении в Евросоюз, пока отказывается полностью синхронизировать политику санкций ЕС в отношении России, сообщил глава МИД республики Михай Попшой.

"Наши обязательства подразумевают, что политика санкций с ЕС у Республики Молдова будет на уровне 100%. Но это рассчитано на перспективу. У нас сейчас этот показатель составляет примерно 80%. Поэтому мы не можем на данном этапе говорить о полной синхронизации санкций", - сказал Попшой в интервью телеканалу TV8.

По его словам, там, где санкции против России затрагивают молдавский экспорт и импорт, что связано, в том числе с общим советским прошлым (речь идет о запасных частях, технике и оборудовании, которое производилось в СССР), Молдавия не присоединяется к санкциям.

Министр напомнил, что часть санкций ЕС против России была введена в 2014 году и тогда Молдавия к ним не присоединилась, поскольку существовал большой риск нанести урон национальным интересам.

"Евросоюз с пониманием относится к нашей позиции. У разных стран разная ситуация. Не все страны - члены ЕС применяют санкции одинаково, каждая учитывает свои интересы", - утверждает Попшой.

Министр, отвечая на вопросы относительно развития отношений Молдавии с Белоруссией, признал, что у республики "есть солидные товарные позиции, особенно в сельском хозяйстве, которые Молдавия экспортирует на белорусский рынок".

"Мы не стремимся навредить нашим отношениям с Белоруссией", - добавил министр.

При этом он добавил, что "отношения Молдавии с Россией находятся на самом низком уровне с момента провозглашения независимости".

Европейский совет в декабре 2023 года принял решение начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС. Официально переговоры начались 25 июня 2024 года. Статус государства-кандидата на вступление в ЕС Молдавия получила еще в июне 2022 года.