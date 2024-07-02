Конгрессмен от Техаса первым из демократов призвал Байдена выйти из президентской гонки

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Член Палаты представителей США Ллойд Доггет (штат Техас) первым из демократов призвал американского президента Джо Байдена покинуть предвыборную гонку после его слабого выступления на дебатах с экс-главой государства Дональдом Трампом.

"Я надеюсь, он примет болезненное и трудное решение выйти из гонки. Я с уважением призываю его сделать это", - приводит The Hill выдержки из заявления Доггета.

Он добавил, что Байден отставал от Трампа по количеству голосов по многим позициям в опросах общественного мнения за прошедший год.

"Слишком много поставлено на карту, чтобы рисковать победой Трампа, слишком рискованно предполагать, что сейчас можно изменить то, что нельзя было изменить за год, что не удалось изменить в ходе дебатов", - заявил Доггет.

При этом он отметил, что Байден "не должен отдать власть Трампу в 2024 году".

В тоже время Доггет подчеркнул, что, по его мнению, Байден "многого добился для страны".

The Hill отмечает, что до этого демократы неофициально, в приватных разговорах выражали обеспокоенность участием президента США в предвыборной гонке после его неудачного выступления на первых дебатах с Трампом.

Неназванный представитель предвыборного штаба Байдена заявил, что президент "остается в деле", и отметил, что другие демократы, в том числе лидер большинства в Сенате Чак Шумер, по-прежнему поддерживают кандидатуру Байдена.

Ранее во вторник бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что считает опасения по поводу физических возможностей Бадена оправданными в связи с его неудачным выступлением на дебатах против Трампа.

"Я думаю, это законный вопрос: был ли это один неудачный эпизод, или таково его состояние в целом? Когда люди задают этот вопрос, он абсолютно оправдан", - приводит Politico слова Пелоси.

При этом бывший спикер палаты представителей отметила, что подобные сомнения в отношении здоровья Трампа также справедливы.

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. Опросы показали, что, по мнению американцев, Трамп на них одержал весьма убедительную победу. С такой оценкой согласны и те американские СМИ, которые обычно поддерживают Байдена.

Действующий президент, по мнению американских СМИ, плохо выглядел. Он неоднократно путался в словах, не всегда четко их произносил. В сообщениях также отмечалось, что зрителей озадачили слабый голос и порой странное выражение лица Байдена. После дебатов СМИ сообщали, что в Демократической партии неофициально выдвигают предложения о замене кандидатуры президента.

При этом лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что не считает, что Байден должен покинуть предвыборную гонку.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии - в августе. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.