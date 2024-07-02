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Нетаньяху опроверг сообщения о готовности прекратить бои в Газе при контроле ХАМАС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник опроверг сообщения СМИ о том, что израильские военные хотят установить режим прекращения огня в секторе Газа даже в случае, если палестинское движение ХАМАС будет какое-то время управлять анклавом.

"Неназванные источники сообщили газете The New York Times, что Израиль будет готов завершить войну до достижения всех целей. Я не знаю, что это за анонимные источники, но я выскажусь ясно: этого не произойдет", - говорится в заявлении Нетаньяху, распространенном его канцелярией.

Он вновь заявил, что боевые действия в Газе прекратятся только тогда, когда Израиль уничтожит военный потенциал ХАМАС и освободит всех заложников.

Ранее во вторник NYT, ссылаясь на ряд нынешних и бывших сотрудников служб безопасности Израиля, сообщила, что "израильские военачальники хотят объявить прекращение огня в секторе Газа, даже если ХАМАС пока останется у власти".

"Это усиливает раскол между военными и Нетаньяху, который выступает против перемирия", - пишет газета.

Тем не менее, генералы считают, что перемирие было бы лучшим способом освободить примерно 120 израильтян, все еще удерживаемых в Газе.

По мнению чиновников, перемирие с ХАМАС также могло бы облегчить достижение соглашения с ливанской группировкой "Хезболла". Издание напоминает, что "Хезболла" заявляла, что продолжит наносить удары по северу Израиля до тех пор, пока он не прекратит боевые действия в анклаве.

Между тем, замгенсека "Хезболлы" Наим Касем заявил Associated Press, что движение не может гарантировать, что перестанет осуществлять удары по Израилю в случае, если в Газе сложится неопределенная ситуация в плане прекращения боевых действий.

"Если в Газе сложится ситуация, которая будет чем-то между прекращением огня и не прекращением огня, войной и не войной, то мы не можем сейчас ответить, как мы на это отреагируем, поскольку мы не знаем, какие у этого будут результаты и последствия", - сказал он.

При этом Касем добавил, что если установят режим прекращения огня, то "Хезболла" прекратит удары "без каких-либо обсуждений".

Комментируя обострение ситуации между Израилем и Ливаном, Касем заявил, что "не считает, что Израиль принял решение начать войну". Вместе с тем он предупредил, что даже если Израиль намерен начать в Ливане ограниченную операцию, он не может быть уверен в том, что боевые действия будут ограниченными.

"Израилю следует быть готовым к тому, что наша реакция и наше сопротивление не будут соответствовать установленным Израилем правилам ведения боевых действий. Если Израиль развяжет войну, это значит, что он не контролирует ее масштабы или тех, кто вступает в нее", - сказал Касем.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), во вторник из Ливана запустили 15 ракет по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля. Десять из них перехватили. О пострадавших не сообщается. Позднее "Хезболла" взяла на себя ответственность за обстрелы.

По данным The Times of Israel, в ЦАХАЛ в свою очередь заявили, что его истребитель нанес удар по району Ярин на юге Ливана.

Ранее во вторник издание со ссылкой на израильских военных сообщало, что недавно сформированная 810-я региональная бригада ЦАХАЛ, которой поручено действовать в труднопроходимых горных районах Хермон и Дов на севере Израиля, провела первые учения, "имитируя наступление в Ливан". Учения включали "сценарии атак в Ливане, в том числе боевые действия как в густой растительности, так и в городских районах".

В Тегеране со своей стороны заявили, что всеми возможными способами поддержат "Хезболлу" в случае, если Израиль начнет наступление на Ливан. Советник руководителя Исламской республики Камаль Каррази подчеркнул, что у Ирана не будет другого выбора.

"Все ливанцы, арабские страны и члены "Оси сопротивления" поддержат Ливан против Израиля, - заявил он в интервью Financial Times. - Будет вероятность распространения войны на весь регион, в которую будут вовлечены все страны, включая Иран".

"В этой ситуации у нас не будет другого выбора, кроме как поддерживать "Хезболлу" всеми средствами", - добавил Каррази.

В то же время, сообщает The Times of Israel, комиссия кнессета (парламента Израиля) по иностранным делам и безопасности рассматривает возможность объединения трех законопроектов, направленных на существенное ограничение деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Издание напоминает, что в январе этого года Израиль обвинил 12 членов агентства в причастности к атаке ХАМАС 7 октября.

Пациенты и сотрудники Европейской больницы в Хан-Юнисе, которую основало БАПОР, во вторник покинули учреждение после распоряжения израильских военных об эвакуации из близлежащих районов. При этом Армия обороны Израиля подчеркивала, что нет необходимости покидать эту больницу.

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По данным ЦАХАЛ, за прошедшие сутки израильские истребители, боевые вертолеты и беспилотники ударили по более чем 30 целям в Газе в рамках израильской наземной операции в анклаве. Среди этих целей - склады с оружием, туннельные шахты, используемые ХАМАС здания и другие объекты инфраструктуры.

Также ЦАХАЛ ведет операции в коридоре "Нецарим", который разделяет северную и южную части анклава сектора Газа. Так, силы 99-й дивизии ликвидировали там нескольких боевиков, а также обнаружили оружие и военную технику.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек взяли в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 38 тыс. человек. Однако в статистике Минздрава Газы не разделяют потери среди гражданского населения и членов палестинских вооруженных группировок.

На фоне конфликта в Газе этого боевики "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой", которая усилила обстрелы израильской территории из Ливана.

На прошлой неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразил опасения, что конфликт в секторе Газа может перерасти в более крупный кризис, затянет Ливан и Сирию.

Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа ХАМАС
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