Нетаньяху опроверг сообщения о готовности прекратить бои в Газе при контроле ХАМАС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник опроверг сообщения СМИ о том, что израильские военные хотят установить режим прекращения огня в секторе Газа даже в случае, если палестинское движение ХАМАС будет какое-то время управлять анклавом.

"Неназванные источники сообщили газете The New York Times, что Израиль будет готов завершить войну до достижения всех целей. Я не знаю, что это за анонимные источники, но я выскажусь ясно: этого не произойдет", - говорится в заявлении Нетаньяху, распространенном его канцелярией.

Он вновь заявил, что боевые действия в Газе прекратятся только тогда, когда Израиль уничтожит военный потенциал ХАМАС и освободит всех заложников.

Ранее во вторник NYT, ссылаясь на ряд нынешних и бывших сотрудников служб безопасности Израиля, сообщила, что "израильские военачальники хотят объявить прекращение огня в секторе Газа, даже если ХАМАС пока останется у власти".

"Это усиливает раскол между военными и Нетаньяху, который выступает против перемирия", - пишет газета.

Тем не менее, генералы считают, что перемирие было бы лучшим способом освободить примерно 120 израильтян, все еще удерживаемых в Газе.

По мнению чиновников, перемирие с ХАМАС также могло бы облегчить достижение соглашения с ливанской группировкой "Хезболла". Издание напоминает, что "Хезболла" заявляла, что продолжит наносить удары по северу Израиля до тех пор, пока он не прекратит боевые действия в анклаве.

Между тем, замгенсека "Хезболлы" Наим Касем заявил Associated Press, что движение не может гарантировать, что перестанет осуществлять удары по Израилю в случае, если в Газе сложится неопределенная ситуация в плане прекращения боевых действий.

"Если в Газе сложится ситуация, которая будет чем-то между прекращением огня и не прекращением огня, войной и не войной, то мы не можем сейчас ответить, как мы на это отреагируем, поскольку мы не знаем, какие у этого будут результаты и последствия", - сказал он.

При этом Касем добавил, что если установят режим прекращения огня, то "Хезболла" прекратит удары "без каких-либо обсуждений".

Комментируя обострение ситуации между Израилем и Ливаном, Касем заявил, что "не считает, что Израиль принял решение начать войну". Вместе с тем он предупредил, что даже если Израиль намерен начать в Ливане ограниченную операцию, он не может быть уверен в том, что боевые действия будут ограниченными.

"Израилю следует быть готовым к тому, что наша реакция и наше сопротивление не будут соответствовать установленным Израилем правилам ведения боевых действий. Если Израиль развяжет войну, это значит, что он не контролирует ее масштабы или тех, кто вступает в нее", - сказал Касем.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), во вторник из Ливана запустили 15 ракет по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля. Десять из них перехватили. О пострадавших не сообщается. Позднее "Хезболла" взяла на себя ответственность за обстрелы.

По данным The Times of Israel, в ЦАХАЛ в свою очередь заявили, что его истребитель нанес удар по району Ярин на юге Ливана.

Ранее во вторник издание со ссылкой на израильских военных сообщало, что недавно сформированная 810-я региональная бригада ЦАХАЛ, которой поручено действовать в труднопроходимых горных районах Хермон и Дов на севере Израиля, провела первые учения, "имитируя наступление в Ливан". Учения включали "сценарии атак в Ливане, в том числе боевые действия как в густой растительности, так и в городских районах".

В Тегеране со своей стороны заявили, что всеми возможными способами поддержат "Хезболлу" в случае, если Израиль начнет наступление на Ливан. Советник руководителя Исламской республики Камаль Каррази подчеркнул, что у Ирана не будет другого выбора.

"Все ливанцы, арабские страны и члены "Оси сопротивления" поддержат Ливан против Израиля, - заявил он в интервью Financial Times. - Будет вероятность распространения войны на весь регион, в которую будут вовлечены все страны, включая Иран".

"В этой ситуации у нас не будет другого выбора, кроме как поддерживать "Хезболлу" всеми средствами", - добавил Каррази.

В то же время, сообщает The Times of Israel, комиссия кнессета (парламента Израиля) по иностранным делам и безопасности рассматривает возможность объединения трех законопроектов, направленных на существенное ограничение деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Издание напоминает, что в январе этого года Израиль обвинил 12 членов агентства в причастности к атаке ХАМАС 7 октября.

Пациенты и сотрудники Европейской больницы в Хан-Юнисе, которую основало БАПОР, во вторник покинули учреждение после распоряжения израильских военных об эвакуации из близлежащих районов. При этом Армия обороны Израиля подчеркивала, что нет необходимости покидать эту больницу.

По данным ЦАХАЛ, за прошедшие сутки израильские истребители, боевые вертолеты и беспилотники ударили по более чем 30 целям в Газе в рамках израильской наземной операции в анклаве. Среди этих целей - склады с оружием, туннельные шахты, используемые ХАМАС здания и другие объекты инфраструктуры.

Также ЦАХАЛ ведет операции в коридоре "Нецарим", который разделяет северную и южную части анклава сектора Газа. Так, силы 99-й дивизии ликвидировали там нескольких боевиков, а также обнаружили оружие и военную технику.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек взяли в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 38 тыс. человек. Однако в статистике Минздрава Газы не разделяют потери среди гражданского населения и членов палестинских вооруженных группировок.

На фоне конфликта в Газе этого боевики "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой", которая усилила обстрелы израильской территории из Ливана.

На прошлой неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразил опасения, что конфликт в секторе Газа может перерасти в более крупный кризис, затянет Ливан и Сирию.