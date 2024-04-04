Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

США собираются разместить в одной из скандинавских стран крупный арсенал

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО США планируют построить в арктическом регионе Европы крупный склад предварительного хранения оружия, сообщает в четверг выходящая в Финляндии газета Helsingin Sanomat.

"Увеличение числа членов НАТО меняет обстановку в области безопасности и наши обязанности как части НАТО", - приводит издание слова заместителя командующего Управлением материально-технического обеспечения армии США генерал-лейтенанта Кристофера Мохана из интервью Breaking Defense.

По словам Мохана, материально-техническое управление армии США сейчас думает над тем, какие боеприпасы и оружие лучше всего хранить на севере, какие - на крайнем севере и какие - в арктическом регионе. Ответы на эти вопросы повлияют на планы НАТО лучше интегрировать Финляндию и Швецию в структуру альянса.

Мохан не сообщил о предстоящем местонахождении возможных новых складов в Европе. Издание приводит его слова Breaking Defense, что одним из возможных мест является Норвегия, но большой интерес к гигантскому складу американцев проявляют также Швеция и Финляндия.

Если Соединенные Штаты решат создать новый склад военного снабжения для своей армии, ответственность за его строительство будет возложена на Командование армейской техники или AMC. Это огромная организация, в которой работают около 165 000 солдат, гражданских лиц и субподрядчиков.

В миреСША получат в пользование четыре авиабазы и одну военно-морскую базу в ФинляндииЧитать подробнее

Сухопутные войска США имеют по всему миру так называемые зоны армейского предварительного размещения своих запасов, или APS, пишет Helsingin Sanomat. Там хранятся оружие, боеприпасы, транспортные средства, топливо и другие материалы, необходимые для ведения боевых действий.

Склады APS размещаются вблизи места их предполагаемого использования или возможных боевых действий. Предварительное хранение, считают в Вашингтоне, имеет политическое и психологическое значение, демонстрирует приверженность Соединенных Штатов защите союзника.

Армия США имеет шесть крупных складов APS в Европе. Два из них находятся в Германии, по одному в Нидерландах, Бельгии, Польше. Кроме того, в Италии есть арсенал, который поддерживает операции США в Африке.

Helsingin Sanomat отмечает, что с подписанием в декабре 2023 года двустороннего соглашения между США и Финляндией в сфере обороны финская компания Puolustusvoimat открыла для американцев 50 своих складских площадей.

США Финляндия Швеция Норвегия НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбой в работе сервисов Apple произошел в ночь на четверг

Что случилось этой ночью: четверг, 4 апреля

Обострение палестино-израильского конфликта

Пентагон возмущен ударом Израиля по волонтерам в секторе Газа

Пентагон возмущен ударом Израиля по волонтерам в секторе Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

Байден и Нетаньяху обсудят гибель гуманитарных работников после удара Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

Доставка гумпомощи в сектор Газа через временный порт США оказалась под вопросом

Нападение на Crocus City Hall

Шойгу заявил Лекорню об украинском следе в теракте в Crocus City Hall

Министры обороны РФ и Франции отметили готовность к диалогу по Украине

Министры обороны РФ и Франции отметили готовность к диалогу по Украине

Шойгу предупредил главу Минобороны Франции о последствиях отправки военных на Украину

В Израиле оппозиция призвала провести досрочные парламентские выборы в сентябре

Белый дом не хочет усиления роли НАТО в поддержке Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });