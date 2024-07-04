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В поддержку Трампа высказались почти 50% опрошенных американцев

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент Дональд Трамп опережает своего соперника на президентских выборах от Демократической партии Джо Байдена с самым большим отрывом с 2015 года, свидетельствуют данные опроса New York Times / Siena College.

Согласно ему, Трампа поддерживают 49% опрошенных среди вероятных избирателей. При этом в поддержку Байдена высказались 43%.

В то же время среди зарегистрированных избирателей разрыв еще больше - 49% среди сторонников Трампа и 41% у Байдена.

Как отмечают американские СМИ, после прошедших дебатов популярность Трампа выросла на 3% и является, по опросам, его крупнейшим преимуществом с 2015 года.

Кроме того, опрос показывает, что Байден и его команда не смогли игнорировать опасения по поводу возраста и психической подготовленности президента после его провального выступления на дебатах.

По данным опроса, 74% избирателей считают, что Байден слишком стар, чтобы быть эффективным президентом, что на пять пунктов выше, чем до дебатов.

Опрос New York Times/Siena College был проведен в период с 28 июня по 2 июля с участием 1 532 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет плюс-минус 2,8 процентных пункта.

Джо Байден Дональд Трамп США
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