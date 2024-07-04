Несколько губернаторов заявили о поддержке кандидатуры Байдена на президентский пост

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Небольшая группа губернаторов заявила о своей поддержке кандидатуры президента Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии на пост главы государства на ноябрьских выборах, сообщают СМИ.

Они заявили о поддержке по итогам встречи 20 губернаторов с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис на фоне растущих призывов к президенту, в том числе со стороны демократов, отказаться от участия в предвыборной гонке.

"Путь к победе в ноябре является приоритетом номер один, и это приоритет номер один и для президента", - сказал губернатор Миннесоты Тим Уолц.

По его словам, "обратная связь заключалась в том, что мы все ищем путь к победе, все губернаторы согласны с этим, и президент Байден согласился".

Уолц отметил, что Байден поддерживал губернаторов во время пандемии коронавируса, и теперь "губернаторы поддерживают его".

При этом, как пишет The Hill, "Уолц ответил "да" на вопрос о том, подходит ли Байден для президентской должности, хотя и признал, что дебаты в четверг прошлой недели были "плохим выступлением".

Уолц ответил на вопросы журналистов перед Белым домом, рядом с ним находились губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул и губернатор Мэриленда Уэс Мур.

Мур заявил, что губернаторы "честно ознакомили" Байдена с отзывами на дебаты и озабоченностями, которые в связи с этим высказывают избиратели, однако, "поскольку президент говорит и демонстрирует, что он полностью вовлечен, мы заявили, что будем его поддерживать".

О поддержке кандидатуры Байдена заявили в социальных сетях губернаторы Мичигана Гретхен Уитмер и Калифорнии Гэвин Ньюсом.

The Hill сообщает, что представители предвыборной кампании Байдена подчеркнули после встречи, что все ее участники "как лично, так и виртуально, подтвердили свою общую приверженность" оказанию помощи Байдену в победе на выборах.

"Президент подтвердил свою решимость победить существующую угрозу в лице Дональда Трампа на выборах в ноябре и обратился за советом и опытом к губернаторам-демократам", - говорится в сообщении предвыборного штаба Байдена.

CNN накануне сообщил, что администрация запанировала встречу с губернаторами в связи с беспокойством из-за растущего числа призывов к Байдену отказаться от участия в предвыборной кампании после его провала на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом.

Сам Байден, выступая в конец прошлой недели на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Хэмптоне, заявил, что продолжит участие в президентской гонке.

"Я понимаю беспокойство по поводу дебатов. Я понимаю. У меня был не самый удачный вечер". Он добавил, что не стал бы баллотироваться, "если бы не верил, что сможет победить".