Поиск

Несколько губернаторов заявили о поддержке кандидатуры Байдена на президентский пост

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Небольшая группа губернаторов заявила о своей поддержке кандидатуры президента Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии на пост главы государства на ноябрьских выборах, сообщают СМИ.

Они заявили о поддержке по итогам встречи 20 губернаторов с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис на фоне растущих призывов к президенту, в том числе со стороны демократов, отказаться от участия в предвыборной гонке.

"Путь к победе в ноябре является приоритетом номер один, и это приоритет номер один и для президента", - сказал губернатор Миннесоты Тим Уолц.

По его словам, "обратная связь заключалась в том, что мы все ищем путь к победе, все губернаторы согласны с этим, и президент Байден согласился".

Уолц отметил, что Байден поддерживал губернаторов во время пандемии коронавируса, и теперь "губернаторы поддерживают его".

При этом, как пишет The Hill, "Уолц ответил "да" на вопрос о том, подходит ли Байден для президентской должности, хотя и признал, что дебаты в четверг прошлой недели были "плохим выступлением".

Уолц ответил на вопросы журналистов перед Белым домом, рядом с ним находились губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул и губернатор Мэриленда Уэс Мур.

Мур заявил, что губернаторы "честно ознакомили" Байдена с отзывами на дебаты и озабоченностями, которые в связи с этим высказывают избиратели, однако, "поскольку президент говорит и демонстрирует, что он полностью вовлечен, мы заявили, что будем его поддерживать".

О поддержке кандидатуры Байдена заявили в социальных сетях губернаторы Мичигана Гретхен Уитмер и Калифорнии Гэвин Ньюсом.

The Hill сообщает, что представители предвыборной кампании Байдена подчеркнули после встречи, что все ее участники "как лично, так и виртуально, подтвердили свою общую приверженность" оказанию помощи Байдену в победе на выборах.

"Президент подтвердил свою решимость победить существующую угрозу в лице Дональда Трампа на выборах в ноябре и обратился за советом и опытом к губернаторам-демократам", - говорится в сообщении предвыборного штаба Байдена.

CNN накануне сообщил, что администрация запанировала встречу с губернаторами в связи с беспокойством из-за растущего числа призывов к Байдену отказаться от участия в предвыборной кампании после его провала на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом.

Сам Байден, выступая в конец прошлой недели на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Хэмптоне, заявил, что продолжит участие в президентской гонке.

"Я понимаю беспокойство по поводу дебатов. Я понимаю. У меня был не самый удачный вечер". Он добавил, что не стал бы баллотироваться, "если бы не верил, что сможет победить".

Джо Байден Дональд Трамп Белый дом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль и ХАМАС близки к заключению рамочного соглашения о прекращении огня

Израиль и ХАМАС близки к заключению рамочного соглашения о прекращении огня

Парламентские выборы пройдут в Великобритании

Парламентские выборы пройдут в Великобритании

Байден не намерен покидать президентскую гонку

Байден не намерен покидать президентскую гонку

Кремль исключает посредничество Эрдогана на переговорах по Украине

Байден распорядился предоставить Киеву военную помощь на $150 млн

Байден распорядился предоставить Киеву военную помощь на $150 млн

Что произошло за день: среда, 3 июля

Финляндия меняет позицию по присутствию иностранных войск на своей территории

В больницах Антальи остаются семь пострадавших в ДТП россиян

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль район города Часов Яр

В ДТП в Анталье пострадали 16 российских туристов, водитель микроавтобуса погиб

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });