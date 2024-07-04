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Более 70% американцев считают, что Трамп не примет результаты выборов в случае проигрыша

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Большинство американцев считают, что бывший президент США Дональд Трамп не уступит, если проиграет президентские выборы в ноябре, свидетельствуют данные опроса CNN.

Согласно опросу, примерно 7 из 10 американцев (71%) сомневаются, что Трамп уступит, если снова проиграет в ноябре. В то же время только 28% верят, что он это сделает.

Напротив, 78% американцев предположили, что, если президент Байден не победит осенью, он "примет результаты и уступит, как только голоса будут подтверждены". И только 22% опрошенных считают, что он "не примет результаты и не уступит, как только голоса будут подтверждены".

Опрос проводился компанией SSRS с 28 по 30 июня, в нем приняли участие 1 тыс. 274 респондента.

Погрешность результатов по всей выборке составляет плюс-минус 3,5 процентных пункта.

Дональд Трамп США CNN
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