"Хезболла" заявила о запуске по Израилю 200 ракет и множество дронов со взрывчаткой

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Террористы "Хезболлы" заявили, что выпустили по военным базам на севере Израиля 200 ракет и множество дронов, начиненных взрывчаткой, пишет The Times of Israel со ссылкой на официальные заявления группировки.

В группировке назвали эту атаку ответом на авиаудар ВВС Израиля, в результате которого 3 июля погиб один из военачальников "Хезболлы" Мухаммеда Насера.

В Армии обороны Израиля подтвердили обстрел с территории Ливана, в связи с чем в целом ряде районов севера Израиля объявляли воздушную тревогу. Военные заявили, что перехватили и уничтожили некоторое количество ракет и дронов, но из-за падения остальных на земле возникли пожары.

После этого военные сообщили, что начали наносить авиаудары по целям на юге Ливана в ответ на атаку "Хезболлы".