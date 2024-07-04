Поиск

"Хезболла" заявила о запуске по Израилю 200 ракет и множество дронов со взрывчаткой

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Террористы "Хезболлы" заявили, что выпустили по военным базам на севере Израиля 200 ракет и множество дронов, начиненных взрывчаткой, пишет The Times of Israel со ссылкой на официальные заявления группировки.

В группировке назвали эту атаку ответом на авиаудар ВВС Израиля, в результате которого 3 июля погиб один из военачальников "Хезболлы" Мухаммеда Насера.

В Армии обороны Израиля подтвердили обстрел с территории Ливана, в связи с чем в целом ряде районов севера Израиля объявляли воздушную тревогу. Военные заявили, что перехватили и уничтожили некоторое количество ракет и дронов, но из-за падения остальных на земле возникли пожары.

После этого военные сообщили, что начали наносить авиаудары по целям на юге Ливана в ответ на атаку "Хезболлы".

Хроника 07 октября 2023 года – 04 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Хезболла Ливан Израиль Мухаммед Насер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп допустил, что Байден выйдет из гонки и кандидатом демпартии станет Камала Харрис

Трамп допустил, что Байден выйдет из гонки и кандидатом демпартии станет Камала Харрис

Религиозным организациям в Белоруссии запретят заниматься политической деятельностью

Религиозным организациям в Белоруссии запретят заниматься политической деятельностью

Белоруссия стала полноправным членом ШОС

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении "Искандером" МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Что случилось этой ночью: четверг, 4 июля

Dow Jones завершил торги снижением, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

Dow Jones завершил торги снижением, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС близки к заключению рамочного соглашения о прекращении огня

Израиль и ХАМАС близки к заключению рамочного соглашения о прекращении огня

Парламентские выборы пройдут в Великобритании

Парламентские выборы пройдут в Великобритании

Байден не намерен покидать президентскую гонку

Байден не намерен покидать президентскую гонку

Кремль исключает посредничество Эрдогана на переговорах по Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });