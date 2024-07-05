Доноры Демпартии продвигают кандидатуры губернаторов Уитмер и Ньюсома на замену Байдену

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Основные доноры Демократической партии США предпочли бы губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер или губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в качестве замены президента США Джо Байдена в президентской гонке. Об этом сообщает в пятницу издание The Financial Times со ссылкой на источники.

"Кандидатура Байдена обречена на провал. Я самый большой поклонник Байдена. Он замечательный государственный деятель, но он обречен", - сказал изданию один из доноров.

По словам другого источника, "давление растет и вынуждает перевернуть страницу и сосредоточиться на том, чтобы найти подходящего кандидата для победы над Трампом".

"Все говорят со своими контактными лицами, чтобы убедиться в том, что мы готовы поддержать правильного кандидата, как только Байден откажется от президентской гонки", - отметил источник.

Уитмер занимает пост губернатора Мичигана с 2019 года.

Ньюсом – губернатор Калифорнии с 2019 года.

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. Результаты опросов показали, что, по мнению американцев, Трамп на них одержал весьма убедительную победу. С такой оценкой согласны и те американские СМИ, которые обычно поддерживают Байдена.

Действующий президент, по мнению американских СМИ, плохо выглядел. Он неоднократно путался в словах, не всегда четко их произносил. В сообщениях также отмечалось, что зрителей озадачили слабый голос и порой странное выражение лица Байдена. После дебатов СМИ сообщали, что в Демократической партии неофициально выдвигают предложения о замене кандидатуры президента.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии – в августе. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.