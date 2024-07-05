Сунак признал поражение своей партии на парламентских выборах в Великобритании

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Британский премьер Риши Сунак признал, что возглавляемая им Консервативная партия страны проиграла лейбористам на состоявшихся накануне парламентских выборов.

"Лейбористская партия победила на этих всеобщих выборах, и я позвонил сэру Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой", - цитируют премьера СМИ.

Сунак добавил: "Сейчас я отправлюсь в Лондон, где подробнее расскажу о сегодняшнем результате, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы".

Ранее СМИ со ссылками на данные экзитполов сообщали об уверенной победе лейбористов.