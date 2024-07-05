Путин и Орбан обсудили отношения России и Евросоюза

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обменялись мнениями по поводу отношений России и Евросоюза, рассказал российский лидер после этих переговоров.

"С учетом того, что Венгрия с 1 июля председательствует в Совете Европейского союза, мы с господином Орбаном обменялись мнениями о состоянии дел в отношениях России и Евросоюза, которые в настоящее время находятся на самой низкой точке", - заявил он на пресс-конференции.

Также, по его словам, они говорили и о возможных принципах будущей архитектуры безопасности в Европе.

Орбан посетил Москву с визитом в пятницу, 5 июля. Как отмечали в Кремле, визит состоялся во инициативе венгерской стороны. Предложение о встрече поступило из Будапешта 3 июля. Переговоры продолжались около трех часов. Стороны обсуждали в том числе украинское урегулирование.

На вопрос, в каком качестве Орбан прибыл в Москву, помощник президента Юрий Ушаков ответил: "Прежде всего, как премьер Венгрии, а потом с него же никто не снимал обязанности человека, который это полугодие возглавляет ЕС".