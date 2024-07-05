Что произошло за день: пятница, 5 июля

Переговоры Путина и Орбана, новое правительство Великобритании, непогода в Москве

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел переговоры с Виктором Орбаном, который приехал в Москву. Общение президента России и премьер-министра Венгрии продолжалось почти три часа. По итогам встречи Путин заявил, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине, для этого ВСУ должны быть выведены из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, есть и другие условия. Орбан выразил намерение продолжить работу по разрешению кризиса.

- В Великобритании сформировано новое правительство. Премьер-министром стал лидер лейбористов Кир Стармер. Вице-премьером назначена Анджела Рэйнер, главой МИД - Дэвид Лэмми, министром обороны - Джон Хили.

- Для режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук запросили по шесть лет колонии общего режима по делу об оправдании терроризма.

- Инвестиционная палата" продлила срок приема заявок от нерезидентов на выкуп бумаг до 23:59 2 августа по московскому времени. Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа.

- Почти все активы "Макфы" перешли под управление ООО "РСХБ-Финанс", соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 4 июля.

- Основатель СДЭК Леонид Гольдорт продал 55% компании фонду под управлением ООО "Современные фонды недвижимости" - АО "Кластер Капитал".

- В некоторых районах Москвы выпало до 20% месячной нормы осадков, в ближайшие часы ожидается новая, более мощная волна ливней.