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Орбан назвал Китай ключевой страной для украинского урегулирования

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Китай ключевой державой в деле урегулирования украинского конфликта. Он написал об этом в соцсети, находясь с визитом в Пекине.

"Китай является ключевой державой в создании условий для мира (...) Вот почему я приехал на встречу с председателем Си Цзиньпином в Пекин, всего через два месяца после его официального визита в Будапешт", - написал Орбан.

Ранее 8 июля китайские СМИ сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин встретился с Орбаном в Пекине. Подробности встречи не приводятся.

МИД КНР ранее назвал целью встречи "углубленное обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес".

Виктор Орбан Китай Пекин Си Цзиньпин Венгрия Украина МИД
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