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Путин считает, что на Украине нужно не перемирие, а окончательное завершение конфликта

Путин считает, что на Украине нужно не перемирие, а окончательное завершение конфликта
Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - На Украине должно установиться не просто перемирие или приостановка огня, а полное завершение конфликта, заявил президент России Владимир Путин. Он сказал это на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после их переговоров.

"Наша мирная инициатива были изложены совсем недавно на моей встрече с руководством МИД Российской Федерации. Ее реализация, как нам кажется, позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры, - сказал Путин. - Причем это должно быть не просто перемирие или временная приостановка огня, ни какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта".

"Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия, но это предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы", - напомнил президент сформулированные им условия.

Ранее на этой же пресс-конференции Путин отметил что, судя по тому, что рассказал Орбан после поездки на Украину 2 июля, "в Киеве все еще не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца". На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения, - считает президент. - Если придется отменить военное положение, значит придется проводить выборы".

Владимир Путин Венгрия Украина Виктор Орбан
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