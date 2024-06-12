Макрон исключил возможность предвыборных дебатов с Ле Пен

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не участвует в парламентской избирательной кампании и не будет по случаю этих выборов проводить дебаты с главой фракции "Национального объединения" в распущенном Национальном собрании Марин Ле Пен.

По его словам, он был готов на дебаты с ней перед европейскими выборами 9 июня, но она поставила неприемлемое для него условие: отставку президента в случае поражения его партии. В таких обстоятельствах, как сказал Макрон, он больше не намерен дискутировать с Ле Пен.

"В этом контексте ясно, что нет", - подчеркнул президент в среду на пресс-конференции в Париже, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я предлагаю ей перечитать Конституцию республики", - добавил Макрон.

Президент, как и накануне в интервью Le Figaro Magazine, исключил в случае поражения его партии на парламентских выборах возможность своей отставки, назвав таковую абсурдной. Макрон отметил, что президентские выборы "состоялись в 2022 году, и это на пять лет".

Говоря о своей вовлеченности в кампанию внеочередных парламентских выборов, президент заверил, что не собирается вести других избирательных кампаний, кроме двух своих президентских в 2017 и 2022 годах, тем не менее, считает нужным "указать курс и метод".

Задачу проведения парламентской кампании он оставляет премьер-министру Габриэлю Атталю "с ответственными представителями (правящего) большинства, которые ему помогают".

Из-за поражения на выборах в Европейский парламент 9 июня президентской социал-либеральной партии "Возрождение", ощутимо проигравшей националистическому "Национальному объединению", Макрон объявил в тот же день о роспуске нижней палаты парламента - Национального собрания и назначил досрочные законодательные выборы 30 июня и 7 июля.