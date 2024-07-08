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Премьер-министр Венгрии Орбан прибыл в Китай

Планируется встреча с Си Цзиньпином

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что прибыл с визитом в Китай, разместив на своей странице в соцсети Х фотографию из Пекинского аэропорта.

Фотография сопровождается подписью: "Миссия Мира 3.0. Пекин".

Ранее Орбан после визитов в Киев и Москву в интервью швейцарской газете Die Weltwoche заявил, что у него будут "неожиданные встречи".

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве Орбан сообщил в соцсети X, что с 8 июля он намерен продолжить усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта.

"В Москве я провел переговоры с президентом Путиным. Моей целью является установление прямых контактов, начало диалога по наиболее быстрому пути к мирному урегулированию. Я выполнил эти задачи. Продолжение последует в понедельник", - говорилось в сообщении венгерского премьера.

МИД КНР предварительно о визите Орбана не сообщал, но по его прибытии на сайте ведомства появилась информация: "Премьер-министр Венгрии Орбан посетит Китай, председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу для углубленного обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес".

Виктор Орбан КНР Си Цзиньпин Пекин Венгрия
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